Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

PozíciaNo.729

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)14.30%

Počet coinov v obehu425,250,000

Max. počet coinov v obehu2,100,000,000

Celková ponuka425,250,000

Rýchlosť obehu0.2025%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.09177061454901096,2025-05-23

Najnižšia cena0.018389388782512995,2025-04-18

Verejný blockchainBSC

