Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Počet coinov v obehu3 983 012,90788956

Max. počet coinov v obehu10 000 000

Celková ponuka8 453 397,74463985

Rýchlosť obehu0.3983%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum78.69544217538915,2024-07-20

Najnižšia cena4.913122153494544,2023-10-12

Verejný blockchainETH

ÚvodBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

