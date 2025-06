BABYSHARK

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

PozíciaNo.1844

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,19

Počet coinov v obehu849.349.306

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999.999.736

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.16428924556062563,2025-01-06

Najnižšia cena0.001415149686717009,2025-05-31

Verejný blockchainSOL

