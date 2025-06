BABYBONK

Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

MenoBABYBONK

PozíciaNo.1795

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu348 761 141 949 044 350

Max. počet coinov v obehu420 000 000 000 000 000

Celková ponuka420 000 000 000 000 000

Rýchlosť obehu0.8303%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000000000129708299,2024-03-10

Najnižšia cena0.000000000000168269,2023-12-15

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

