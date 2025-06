B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

MenoB2

PozíciaNo.777

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%377,56

Počet coinov v obehu46.900.245

Max. počet coinov v obehu210.000.000

Celková ponuka210.000.000

Rýchlosť obehu0.2233%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.775982192516107,2025-05-06

Najnižšia cena0.4078882421972823,2025-04-30

Verejný blockchainBSQUARED

