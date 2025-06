AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

PozíciaNo.522

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu607,115,928

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,867,303

Rýchlosť obehu0.6071%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum35.429399334216264,2022-01-16

Najnižšia cena0.04756432776797119,2023-10-19

Verejný blockchainETH

