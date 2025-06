AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

PozíciaNo.461

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)179.31%

Počet coinov v obehu6,090,142.29001446

Max. počet coinov v obehu10,000,000

Celková ponuka7,640,771.31259095

Rýchlosť obehu0.609%

Dátum vydania2021-02-07 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum70.55596041,2021-04-12

Najnižšia cena3.484607093787073,2023-06-15

Verejný blockchainETH

