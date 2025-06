AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

MenoAR

PozíciaNo.126

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)74.98%

Počet coinov v obehu65,652,466

Max. počet coinov v obehu66,000,000

Celková ponuka65,652,466

Rýchlosť obehu0.9947%

Dátum vydania2017-08-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum90.94004420870436,2021-11-05

Najnižšia cena0.485449842644,2020-05-27

Verejný blockchainAR

Sektor

Sociálne siete

