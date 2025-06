ARTHERA

Arthera revolutionizes blockchain with its unique Subscription Management Platform (SMP) and Gas Pass model, eliminating unpredictable gas fees and enabling seamless, cost-effective Web3 adoption. This approach empowers businesses and dApps to cover transaction fees for users, fostering accessibility and mass adoption. With predictable costs, blazing scalability, and EVM compatibility, Arthera bridges Web2 and Web3, creating an ecosystem where innovation thrives and barriers to entry are removed.

MenoARTHERA

PozíciaNo.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0

Počet coinov v obehu--

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka232,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum,

Najnižšia cena,

Verejný blockchainARTHERA

Sektor

Sociálne siete

