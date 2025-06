ARK

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

MenoARK

PozíciaNo.436

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.49%

Počet coinov v obehu189,017,452

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka189,017,452

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum10.914999961853027,2018-01-09

Najnižšia cena0.030143199488520622,2017-03-22

Verejný blockchainARK

ÚvodARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.