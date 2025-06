ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PozíciaNo.1233

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)39,95%

Počet coinov v obehu7 549 216

Max. počet coinov v obehu20 000 000

Celková ponuka20 000 000

Rýchlosť obehu0.3774%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum9.145308590529966,2022-11-18

Najnižšia cena0.4221301026710237,2022-05-12

Verejný blockchainCHZ

