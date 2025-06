APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

MenoAPT

PozíciaNo.33

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0008%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)37.33%

Počet coinov v obehu630,203,947.5028591

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,149,600,674.4135907

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum19.90315084342996,2023-01-30

Najnižšia cena3.086972917064586,2022-12-29

Verejný blockchainAPTOS

ÚvodAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.