APFC

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

MenoAPFC

PozíciaNo.3463

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu250,000,000

Celková ponuka250,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.1412384971742038,2025-01-31

Najnižšia cena0.15298971951084236,2024-01-08

Verejný blockchainETH

