Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

PozíciaNo.574

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.38%

Počet coinov v obehu97,499,965.5404165

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu0.9749%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.2902790570354257,2024-12-01

Najnižšia cena0.22281469458291092,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

