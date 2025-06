AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

MenoAMP

PozíciaNo.149

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.06%

Počet coinov v obehu84,231,583,504.22394

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka99,669,462,693.73682

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.12107848,2021-06-16

Najnižšia cena0.00079463,2020-11-17

Verejný blockchainETH

ÚvodAmp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.