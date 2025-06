ALM

Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products.

PozíciaNo.6078

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu250,000,000

Celková ponuka220,002,140.6

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.37502779,2021-06-19

Najnižšia cena0.001719759777054796,2025-05-06

Verejný blockchainBSC

