Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

PozíciaNo.419

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.13%

Počet coinov v obehu402,490,943.84165

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,744,559,378.84165

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.785851993275159,2024-09-28

Najnižšia cena0.1134396400169198,2025-04-07

Verejný blockchainALEO

