Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

PozíciaNo.1807

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu999,991,183.47

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999,991,183.47

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.057281674782330164,2025-01-07

Najnižšia cena0.00081776249475836,2025-04-07

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

