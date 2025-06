AJUN

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

MenoAJUN

PozíciaNo.7552

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka499,999,992.4957381

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.07959326945580884,2024-07-29

Najnižšia cena0.000995857099031684,2025-05-06

Verejný blockchainAJUN

ÚvodExplore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.