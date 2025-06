AIBB

BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu2,045,833,899,998,990

Max. počet coinov v obehu100,000,000,000,000,000

Celková ponuka2,243,697,983,694,936

Rýchlosť obehu0.0204%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000000009301587582,2023-07-16

Najnižšia cena0.000000000037058437,2025-04-07

Verejný blockchainARB

