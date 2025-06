AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

MenoAIAT

PozíciaNo.446

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.40%

Počet coinov v obehu146,389,462.2952275

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.2927%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.9237842124835582,2024-05-06

Najnižšia cena0.21971395869182037,2024-01-18

Verejný blockchainETH

