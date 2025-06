AES

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

MenoAES

PozíciaNo.5426

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka960,474,360.54

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.024899498212143312,2023-05-17

Najnižšia cena0.000091078126583374,2024-11-27

Verejný blockchainMATIC

ÚvodAree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.