Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

PozíciaNo.493

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)4.78%

Počet coinov v obehu479,999,995.7689212

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.9599%

Dátum vydania2018-12-18 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.6970735396414783,2025-04-16

Najnižšia cena0.0161023174991,2020-03-13

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.