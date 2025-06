ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

PozíciaNo.1320

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,08%

Počet coinov v obehu101 256 960

Max. počet coinov v obehu225 180 000

Celková ponuka121 836 429

Rýchlosť obehu0.4496%

Dátum vydania2022-04-17 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané1,1 USDT

Celkové maximum1.5703190389504647,2024-01-12

Najnižšia cena0.03026414280417002,2024-11-12

Verejný blockchainABEL

