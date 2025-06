AAX

Academic Labs is an EduFi ecosystem that enhances personalization and ownership in sharing knowledge and skills. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together.

PozíciaNo.3703

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu5,000,000,000

Celková ponuka4,999,999,882

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.09776289048513827,2024-11-18

Najnižšia cena0.000377367916044577,2025-05-19

Verejný blockchainSOL

