3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Meno3ULL

PozíciaNo.1732

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,01%

Počet coinov v obehu4 723 235 871

Max. počet coinov v obehu50 000 000 000

Celková ponuka15 321 122 007,735037

Rýchlosť obehu0.0944%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.010498957183248165,2023-12-16

Najnižšia cena0.000275923973430748,2023-06-28

Verejný blockchainPLAYA3ULL

ÚvodPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.