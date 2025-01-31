Zmluva o službách MEXC DEX+
Posledná aktualizácia: Jan 31, 2025
A) Táto zmluva o službe DEX (ďalej len „zmluva“) je zmluvou medzi vami (ďalej len „vy“, „váš“ alebo „používateľ“) a spoločnosťou MEXC Global (ďalej len „my“, „náš“, „nás“ alebo „MEXC“). Stanovuje podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie produktu DEX spoločnosti MEXC (ďalej len „DEX“) a súvisiacich obchodných služieb prostredníctvom stránky mexc.com alebo ktorejkoľvek z našich pridružených webových stránok, aplikačných programových rozhraní alebo mobilných aplikácií (ďalej spoločne len „platforma“).
B) Podmienky uvedené v tejto zmluve dopĺňajú zmluvu s používateľom, Zásady ochrany osobných údajov, Zverejnenie rizík alebo akúkoľvek inú zmluvu alebo publikáciu týkajúcu sa produktov DEX spoločnosti MEXC alebo súvisiacich obchodných služieb, ktoré môže spoločnosť MEXC priebežne zverejňovať (ďalej spoločne len „právne dokumenty“). Ak sa podmienky v tejto zmluve líšia od podmienok v právnych dokumentoch, budú mať prednosť podmienky v tejto zmluve. Skôr ako začnete používať naše produkty DEX a súvisiace služby, mali by ste si pozorne prečítať túto zmluvu a právne dokumenty.
C) Používaním produktov DEX spoločnosti MEXC a súvisiacich obchodných služieb (ďalej len „služba“ alebo „služby“) sa predpokladá, že ste si prečítali, odsúhlasili a plne porozumeli podmienkam tejto zmluvy a podmienkam uvedeným v právnych dokumentoch (vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré môžeme priebežne zverejňovať). Ak nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami alebo podmienkami stanovenými v tejto zmluve alebo v právnych dokumentoch, týmto sa vám odporúča, aby ste okamžite prestali používať služby. Pokračovaním v používaní služieb sa má za to, že bezvýhradne súhlasíte s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a právnych dokumentoch v celom ich rozsahu.
D) Upozorňujeme, že niektorí používatelia s pobytom v určitých jurisdikciách nesmú mať prístup k službe, medzi ktoré môžu patriť Severná Kórea, Kuba, Sudán, Sýria, Irán, pevninská Čína, Singapur, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Hongkong, Ruskom kontrolované oblasti Ukrajiny (v súčasnosti vrátane Krymu, Doneckej a Luhanskej oblasti), Sevastopoľ a Kanada (spoločne označované ako „zakázané krajiny“). Vyššie uvedený zoznam je neúplný a môže podliehať jednostranným zmenám zo strany spoločnosti MEXC bez predchádzajúceho upozornenia.
A) Služby pozostávajú z agregátorov, ktoré vám umožňujú vymieňať určité digitálne aktíva prostredníctvom rôznych sietí blockchain („blockchainy tretích strán“). Pri poskytovaní služieb slúži MEXC ako platforma na zobrazovanie informácií a sprostredkovateľ, ktorý na základe vášho riadneho pokynu zadáva príkaz na predaj alebo nákup (ďalej len „príkaz“). Spoločnosť MEXC však nezaručuje dokončenie uvedených príkazov ani to, že všetky takéto príkazy budú zadané včas.
B) Digitálne peňaženky môžu mať rôzne decentralizované vlastnosti technológie blockchain. Tieto decentralizované služby sa líšia od bankových finančných inštitúcií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť MEXC nie je zodpovedná za uchovávanie vášho súkromného kľúča a seed frázy. Váš súkromný kľúč a mnemotechnická fráza boli zverené riadne oprávnenému poskytovateľovi služieb tretej strany. Ďalej súhlasíte a beriete na vedomie, že je vašou výhradnou zodpovednosťou zachovávať dôvernosť a bezpečnosť vášho účtu MEXC a hesla a že ste zodpovední za všetky činnosti vykonávané vo vašom účte MEXC (okrem iného vrátane zverejňovania informácií, poskytovania informácií, online klikania na súhlas alebo predkladania rôznych zmlúv s pravidlami, online obnovovania zmlúv alebo nákupu služieb atď.). Preberáte plnú zodpovednosť za všetky činnosti a vyhlásenia vykonané pomocou vašich účtov a hesiel.
C) Na používanie služieb MEXC DEX+ môžete prepojiť svoju osobnú digitálnu peňaženku. V takýchto prípadoch sa súkromný kľúč a mnemotechnická fráza vytvárajú a uchovávajú výlučne na vašu zodpovednosť. Spoločnosť MEXC ani žiadni autorizovaní poskytovatelia služieb tretích strán nemajú prístup k vašej peňaženke. Za všetky transakcie, ktoré sa týkajú vašej peňaženky, nesiete výhradnú zodpovednosť bez ohľadu na vaše schválenie alebo autorizáciu. Preberáte plnú zodpovednosť za všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
D) Digitálne aktíva, ktoré sa zobrazujú v zoznamoch našich služieb, sa určujú na základe rôznych faktorov, okrem iného na základe ich umiestnenia na priemyselne uznávaných platformách na analýzu údajov o digitálnych aktívach, ako je napríklad coingecko.com, výkonnosti digitálneho aktíva v službách a našich zásad týkajúcich sa zoznamov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nepodporujeme ani nepropagujeme žiadne digitálne aktíva prostredníctvom niektorého z uvedených zoznamov. Máme právo pridávať, meniť, aktualizovať alebo odstraňovať akékoľvek digitálne aktíva z ktoréhokoľvek z uvedených zoznamov alebo služieb podľa vlastného uváženia.
E) Súhlasíte s tým, že služby budete používať len na legitímne účely a nebudete ich používať ako prostriedok na nedodržiavanie platných zákonov. Súhlasíte tiež s dodržiavaním tejto zmluvy, podmienok poskytovania služieb, všetkých pravidiel, podmienok a akýchkoľvek iných oznámení alebo príslušných dohôd, ktoré spoločnosť MEXC priebežne zverejňuje a aktualizuje, vrátane oznámení, procedurálnych pokynov, zverejnení rizík a iných pravidiel a podmienok.
F) Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že služba je ranou verziou produktu a ešte nie je úplne skontrolovaná. Nie sme zodpovední za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť, ani nie sme povinní vám nahradiť alebo odškodniť stratu digitálnych aktív v súvislosti s používaním takýchto prototypových produktov alebo služieb.
A) Počas prístupu k službám a ich používania vám môžu vzniknúť rôzne poplatky za gas. Poplatky za gas vygenerované na akýchkoľvek blockchainoch tretích strán v rámci služieb znášate vy.
B) Poplatky za protokol tretej strany. Počas vášho prístupu k službám a ich využívania môžu vzniknúť aj ďalšie poplatky za protokol tretích strán, okrem iného aj v súvislosti s prevodom digitálnych aktív. Za všetky tieto poplatky za protokol tretích strán, ktoré môžu vzniknúť, nesiete výhradnú zodpovednosť.
C) Poplatky za služby. Upozorňujeme, že spoločnosť MEXC v súčasnosti neúčtuje žiadne poplatky („poplatky za služby“), ale vyhradzujeme si právo účtovať vám poplatky za služby v budúcnosti. Za poskytovanie služieb vám môžeme účtovať určité poplatky za služby. Poplatky za služby môžu predstavovať percentuálny podiel zo sumy vašich transakcií prostredníctvom služieb. Príslušné poplatky za služby odpočítame od sumy transakcie ako platbu za používanie služieb. Rozpis poplatkov za služby bude priebežne zverejňovaný na našej platforme a vyhradzujeme si právo aktualizovať takýto prípadný rozpis poplatkov podľa vlastného uváženia.
A) Služby umožňujú obchodovanie s veľmi komplikovanými a volatilnými finančnými nástrojmi a obchodovanie s nimi vás môže vystaviť viacerým rizikám, okrem iného aj rizikám kybernetickej bezpečnosti a riziku strát, a odporúčame vám, aby ste sa o týchto rizikách informovali. Používaním služieb sa predpokladá, že ste si vedomí súvisiacich rizík.
B) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri vyplatení alebo prístupe k vašim digitálnym aktívam sa čas, ktorý je potrebný na to, aby sa digitálne aktíva dostali do vašej digitálnej peňaženky, môže líšiť a prijaté digitálne aktíva zobrazené vo vašej digitálnej peňaženke sú konečné. Spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty v dôsledku vyššie uvedených skutočností.
C) Súhlasíte s tým, že znášate všetky straty, ktoré vzniknú v dôsledku vašej vlastnej chyby alebo omylu, okrem iného vrátane: nedodržania pokynov na vykonanie transakcie, nevykonania včasných transakcií prostredníctvom našich služieb, zabudnutia alebo úniku zabezpečenia účtu, prelomenia hesiel, napadnutia alebo hacknutia vášho počítača inými osobami a/alebo zadania nesprávnej adresy na prevod alebo prijatie digitálnych aktív.
D) Používaním služby prostredníctvom prepojenia peňaženky, ktorú nekontroluje spoločnosť MEXC alebo jej autorizovaní poskytovatelia služieb tretích strán, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že znášate všetky dôsledky a záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek transakcií, ktoré z nej pochádzajú alebo sú s ňou spojené. Spoločnosť MEXC ani jej autorizovaní poskytovatelia služieb tretích strán nenesú zodpovednosť za žiadne straty, škody alebo neoprávnené transakcie, ktoré z toho vyplývajú.
E) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri používaní služieb môžete pristupovať k blockchainom tretích strán a používať ich. Spoločnosť MEXC nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené používaním alebo prístupom k blockchainom tretích strán. Spoločnosť MEXC nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú v dôsledku zraniteľnosti zmluvy, hackerských incidentov, pozastavenia, prerušenia alebo ukončenia činnosti, konkurzu, neobvyklého pozastavenia alebo ukončenia prevádzky blockchainu tretej strany alebo iných potenciálnych rizík. Okrem toho súhlasíte s tým, že znášate všetky straty, ktoré môžete utrpieť v dôsledku vyššie uvedených rizík. Ak v dôsledku vyššie uvedených rizík utrpíte akékoľvek straty, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek digitálne aktíva, ktoré môžu byť uložené vo vašej digitálnej peňaženke, môžu byť natrvalo stratené.
F) Služba môže obsahovať aj odkazy alebo funkcie na prístup k webovým stránkam tretích strán („webové stránky tretích strán“) a aplikáciám („aplikácie tretích strán“) alebo inak zobrazovať, zahŕňať alebo sprístupňovať obsah, údaje, informácie, služby, aplikácie alebo materiály od tretích strán („materiály tretích strán“). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán v službách neznamenajú, že spoločnosť MEXC schvaľuje akékoľvek produkty, služby, informácie a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, ktoré sú na nich uvedené, a spoločnosť MEXC nezaručuje presnosť informácií, ktoré sú na nich uvedené. Keď kliknete na odkaz na webovú lokalitu tretej strany alebo aplikáciu tretej strany alebo k nej pristupujete a používate ju, hoci vás nemusíme upozorniť, že ste opustili naše služby, podliehate podmienkam (vrátane zásad ochrany osobných údajov/oznámení) inej webovej lokality alebo destinácie. Takéto webové stránky tretích strán, aplikácie tretích strán a materiály tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC a môžu byť „otvorenými“ aplikáciami, v prípade ktorých nie je možné uplatniť žiadne opravné prostriedky. Spoločnosť MEXC nie je zodpovedná za webové stránky tretích strán, aplikácie tretích strán a materiály tretích strán. Spoločnosť MEXC poskytuje odkazy na tieto webové lokality tretích strán a aplikácie tretích strán len pre pohodlie a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa webových lokalít tretích strán alebo aplikácií tretích strán, ich produktov alebo služieb alebo súvisiacich materiálov tretích strán. Všetky odkazy na webových stránkach tretích strán, v aplikáciách tretích strán a materiáloch tretích strán používate na vlastné riziko. Spoločnosť MEXC nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené používaním takýchto produktov a služieb tretích strán na webových stránkach tretích strán a v aplikáciách tretích strán. Spoločnosť MEXC a každá webová stránka tretej strany a aplikácia tretej strany sú nezávislé právne subjekty a táto zmluva nepredstavuje žiadnu formu zastúpenia, partnerstva alebo spolupráce medzi stranami. Spoločnosť MEXC a každá webová stránka tretej strany a aplikácia tretej strany sú zodpovedné za svoje príslušné pohľadávky, dlhy a spory vyplývajúce z plnenia ich príslušných zmlúv a dohôd.
G) Poruchy blockchainu tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak spoločnosť MEXC alebo akýkoľvek blockchain(y) tretej strany nemôže správne fungovať alebo sú Služby prerušené z dôvodu nasledujúcich podmienok a vy nemôžete používať Služby alebo nemôžete zadávať príkazy alebo vykonávať súvisiace operácie alebo transakcie, vrátane, ale bez obmedzenia, zlyhania, oneskorenia, prerušenia, nedostatočnej odozvy systému, oneskorenej odozvy systému alebo akýchkoľvek iných neobvyklých a/alebo neočakávaných okolností, spoločnosť MEXC nenesie zodpovednosť za žiadne straty. Tieto okolnosti zahŕňajú okrem iného:
- Blockchain(y) tretej strany pozastaví, preruší a/alebo ukončí svoju činnosť, ukončí prevádzku a/alebo neobvykle pozastaví alebo ukončí poskytovanie služieb;
- Pozastavenie služby z dôvodu údržby oznámenej spoločnosťou MEXC alebo blockchainom tretej strany;
- Systém nedokáže prenášať údaje;
- Udalosti vyššej moci, ktoré vedú k pozastaveniu Blockchainu tretej strany;
- Prerušenie alebo oneskorenie služby blockchainu tretej strany vyplývajúce z hackerských útokov, počítačových vírusov, technických úprav alebo zlyhaní, aktualizácií webových stránok, bankových problémov, dočasného uzavretia vyplývajúceho zo zákonných alebo vládnych nariadení atď;
- Prerušenie alebo oneskorenie služby blockchainu tretej strany spôsobené poškodením, poruchou alebo neschopnosťou bežne fungovať jej počítačového systému;
- Straty vyplývajúce z technických problémov, ktoré nie je možné predvídať alebo vyriešiť pomocou existujúcej technológie v odvetví;
- Straty, ktoré utrpíte vy alebo iné tretie strany a ktoré vznikli zavinením alebo oneskorením tretej strany;
- Straty, ktoré utrpíte vy alebo iné tretie strany v dôsledku zmien zákonov, nariadení a/alebo vládnych nariadení;
- Straty, ktoré utrpíte vy alebo iné tretie strany a ktoré vzniknú v dôsledku udalostí vyššej moci spôsobených nepredvídateľnými, neodvrátiteľnými a/alebo neriešiteľnými objektívnymi okolnosťami.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vyššie uvedené dôvody môžu viesť k neobvyklým transakciám, kolísaniu cien, výkyvom na trhu, prerušeniam trhu a iným možným neobvyklým okolnostiam. Taktiež si uvedomujete, že tu uvedené zverejnenie rizík nie je a ani nemôže byť komplexné alebo úplné. Spoločnosť MEXC môže odmietnuť vykonať vaše príkazy na základe aktuálnych okolností. Okrem toho beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť MEXC nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z vyššie uvedených okolností alebo s nimi súvisiace.
Špeciálna pripomienka: Používaním našich služieb sa má za to, že súhlasíte s tým, že budete sami riadiť ich potenciálne riziká, posudzovať hodnotu a riziká investícií do digitálnych aktív a znášať možné finančné riziká straty všetkých svojich investícií. Pred vykonaním akéhokoľvek maržového obchodovania sa predpokladá, že ste súhlasili s tým, že zohľadníte svoje vlastné finančné podmienky a schopnosť znášať riziko, a že si jasne uvedomujete riziká investície do digitálnych aktív. Beriete na vedomie, že pri maržovom obchodovaní s digitálnymi aktívami môžete dosiahnuť zisky alebo utrpieť straty. Pripomienka k rizikám v tejto zmluve neuvádza všetky riziká spojené s maržovým obchodovaním s digitálnymi aktívami. Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že takáto investícia môže byť spojená s vysokým rizikom a odporúča sa investovať obozretne.
A) Beriete na vedomie, že vaše používanie našich služieb na našej platforme je úplne dobrovoľné konanie, ktoré vychádza z vašej vlastnej ekonomickej situácie a z vašej znalosti príslušných rizík, pričom obe tieto skutočnosti nie sú nijako spojené s nami ani s treťou stranou.
B) Všetky obchody s vami, ktoré uskutočníme, sa budú uskutočňovať len na základe „realizácie“, „bez poradenstva“ a „tak, ako sú“. Pri svojich investíciách sa musíte spoliehať na svoj nezávislý úsudok a nie ste oprávnený žiadať, aby sme vám poskytli akékoľvek investičné poradenstvo týkajúce sa akýchkoľvek transakcií. Spoločnosť MEXC vám neposkytuje a nie je povinná poskytovať žiadne investičné poradenstvo.
A) Spoločnosť MEXC nezaručuje výkonnosť služby a vy ste zodpovední za to, aby ste pri používaní našich Služieb postupovali s náležitou starostlivosťou. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stratu alebo zodpovednosť spôsobenú akýmikoľvek rizikami spojenými s vaším používaním služieb budete znášať výlučne vy a spoločnosť MEXC za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Beriete na vedomie, že pri obchodovaní na DEX vám môžu vzniknúť straty, a súhlasíte s tým, že všetky tieto straty znášate sami.
B) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za všetky záväzky, straty alebo náklady akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré nám môžu vzniknúť v dôsledku nesplnenia akýchkoľvek vašich povinností, ako aj v súvislosti s konaním spoločnosti MEXC v súlade s vašimi príkazmi alebo spôsobom, ktorý je povolený podľa tejto zmluvy, zmluvy s používateľom a akýchkoľvek iných pravidiel alebo dohôd týkajúcich sa používania našich služieb, ktoré môžeme z času na čas zverejniť.
C) Súhlasíte a beriete na vedomie, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek stratou, nákladmi alebo výdavkami, ktoré utrpíte v dôsledku vašej neschopnosti vykonať transakciu alebo akejkoľvek príčiny, ktorú nemôžeme ovplyvniť a ktorej následkom nemôžeme zabrániť.
D) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že súhrnná zodpovednosť spoločnosti MEXC nepresiahne Poplatky za služby, ktoré od vás spoločnosť MEXC prijala.
Táto zmluva je napísaná v angličtine. Hoci môžu byť dostupné preklady tejto zmluvy do iných jazykov, takéto preklady nemusia byť aktuálne alebo úplné. Súhlasíte teda s tým, že v prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou jazykovou verziou tejto zmluvy a akýmikoľvek inými jej prekladmi bude mať prednosť anglická verzia tejto zmluvy.