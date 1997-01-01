Pravidelný používateľ
30D Transakcie0
Všetky príkazy
0
180 D transakcie0
Priem. Čas uvoľnenia<1 min
Miera dokončenia 30D0.00%
Priem. Čas na zaplatenie<1 min
Platobné metódy P2PPlatobná metóda P2P: Pri predaji krypta sa pridaná platobná metóda zobrazí kupujúcim ako jedna z vašich akceptovaných možností platby. Uistite sa, že sa názov vášho platobného účtu zhoduje s vaším overeným menom na MEXC. Môžete pridať až 10 platobné metódy.
Nastavenia overovania uvoľnenia krypta
Upozornenia
Oznámenia platformy
Push upozornenie v aplikácii
SMS upozornenia
Pohyblivé oznámenia
Zvukové upozornenie v chate prehliadača
Oznámenia platformy
Push upozornenie v aplikácii
SMS upozornenia
Pohyblivé oznámenia
Oznámenia platformy
Push upozornenie v aplikácii
SMS upozornenia