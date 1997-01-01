MEXC MasterCard
Poďme požiadať o MEXC MasterCard a dobiť ju vaším krypto zostatkom
Pravidlá žiadosti
Globálna spotreba
Použite na online nakupovanie po celom svete
Doplňte si svoj krypto zostatok kedykoľvek
Vytvorte si kartu len v 3 krokoch
Prihláste sa online
Ak chcete požiadať o kartu MasterCard online prostredníctvom webovej stránky MEXC, musíte vyplniť rozšírené KYC a poskytnúť pas a osobnú fotografiu.
Aktivovať online
Po schválení žiadosti si môžete aktivovať svoju MEXC MasterCard online a dobiť kartu prostredníctvom svojho MEXC účtu.
Karta je pripravená
Vaša karta MEXC MasterCard je teraz aktivovaná. Svoju MEXC MasterCard môžete použiť na spotrebu.
Výhody
Jednoduchšie
Prihláste sa online, nie je potrebné žiadne stretnutie.
Virtuálnu kartu je možné použiť okamžite.
Bezpečnejšie
3D Secure (3DS) zaisťuje bezpečnosť vašich transakcií.
Dostávajte upozornenia v reálnom čase na svoj smartfón o každej transakcii a vždy majte prehľad o toku svojich finančných prostriedkov.
Pohodlnejšie
Táto karta podporuje online nakupovanie po celom svete prostredníctvom siete MasterCard.