Program partnerstva v oblasti likvidity MEXC
Staňte sa súčasťou globálnej siete vysoko výkonných P2P obchodníkov, ktorá poháňa MEXC
Exkluzívny program pre proaktívnych P2P obchodníkov
Zverejňujte konkurenčné inzeráty, udržiavajte likviditu trhov a posilnite MEXC ekosystém, aby ste odomkli zaručené mesačné odmeny.
Rozvíjajte s nami svoje P2P podnikanie
Získajte mesačné odmeny až do výšky 1,000 USDT za poskytovanie likvidity na MEXC P2P
Výhody
Zaručené mesačné odmeny
Zostaňte aktívni, zverejňujte inzeráty a poskytujte likviditu za konkurenčné ceny. Získajte každý mesiac fixné výplaty USDT na základe vášho výkonu.
Zvýšená viditeľnosť
Získajte prednostné umiestnenie na P2P trhu, aby ste zvýšili tok príkazov a zvýšili svoju obchodnú expozíciu.
Špecializovaná podpora účtu
Priamy prístup k regionálnemu zástupcovi spoločnosti MEXC pre vstup na palubu, riešenie sporov a individuálne služby.
Ako získať príjem
Zostaňte aktívni, udržiavajte svoje reklamy konkurencieschopné a udržiavajte konzistentný výkon, aby ste odblokovali vyššie výplaty.
Zvýšte aktivitu
Zostaňte neustále online, aby ste zvýšili dosah a zapojenie reklamy.
Zvýšenie konkurencieschopnosti inzerátu
Ponúknite lepšie ceny, aby ste prilákali viac kupujúcich a podporili obchody.
Zvýšte miery dokončenia
Udržujte rýchlu odozvu a dobré služby, aby ste si získali dôveru používateľov.
Čím viac prispievate, tým viac zarábate.
Mesačne môžete získať až 1000 USDT, pričom konečná výška odmeny sa líši podľa trhu a môže podliehať kontrole.
Kto sa môže prihlásiť?
Aktívny P2P obchodník hľadáte stabilné mesačné odmeny pravidelným uverejňovaním inzerátov
Obchodník na inej burze hľadáte lepšie zviditeľnenie a stimuly
Individuálny obchodník ste pripravení prejsť od zadávateľa k tvorcovi a začať zarábať na reklamnej činnosti
Partner pre rast trhu pomáhanie s onboardingom používateľov a prinášanie organického objemu do nášho P2P ekosystému
Ste pripravení začať zarábať s MEXC?
Podajte žiadosť a staňte sa likviditným partnerom
Ako to funguje?
1
Požiadajte
Vyplňte formulár žiadosti a priložte doklad o činnosti obchodníka z inej platformy vrátane nedávneho objemu obchodovania. To nám pomôže posúdiť vaše skúsenosti a spoľahlivosť.
2
Kontrola žiadosti
Náš tím každý týždeň vyhodnocuje predložené žiadosti. Vzhľadom na limity programu sa na každom trhu akceptuje len vybraný počet obchodníkov, aby sa zachovala udržateľnosť odmien.
3
Prijmite a vstúpte
Žiadosti sa preverujú každý týždeň. V záujme zachovania integrity programu je účasť obmedzená na vybraný počet obchodníkov v každej oblasti.
4
Začnite zarábať
Začnite pravidelne uverejňovať predajné inzeráty za konkurenčné ceny, aby ste si zachovali nárok na mesačné odmeny za likviditu.
Preskúmajte program MEXC Liquidity Partner
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, obráťte sa priamo na špecializovaného zástupcu spoločnosti MEXC.
