MEXC P2P program pre obchodníkov

Pripojte sa ku globálnej sieti najlepších obchodníkov s P2P a využívajte exkluzívne výhody pri svojom raste.

Výhody pre obchodníkov

Okrem 0 poplatkov za P2P obchodovanie môžu obchodníci na rôznych úrovniach využívať viaceré výhody

Overený obchodník
Overené
Prime
Legacy
Má špeciálny odznak
Prístup k portálu obchodníka
Integrácia obchodovania prostredníctvom nášho rozhrania API
Upgradované výhody
BIZ obchodník
BIZ
Vlastný avatar na tvorbu značky
Max. 0 čakajúcich príkazov
Podpora obchodníkov s vysokou prioritou
Požiadavky na vklady sa líšia v závislosti od krajiny/oblasti, fiat meny a miestnych zásad rizika.

Ponúkame:

https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

Obchodný portál

Spravujte svoje P2P podnikanie ako profesionál – všetko na jednom mieste. Získajte prístup k pokročilým nástrojom na správu inzerátov, sledovanie príkazov a optimalizáciu výkonu.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

Overený odznak

Vybudujte si okamžitú dôveru. Vyniknite overeným odznakom vedľa svojho obchodného mena a prilákajte viac hodnotných kupujúcich.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.png

Vyhradený zákaznícky servis

Získajte prioritnú nepretržitú podporu. Náš špecializovaný obchodný kanál vám zaručí, že nikdy nebudete čakať, keď je obchod na rade.

Porovnanie výhod

Prihláste sa do MEXC programu P2P obchodníkov

Predtým, ako získate prístup k nástrojom pre obchodníkov, výhodám za viditeľnosť a odstupňovaným odmenám, musíte splniť nasledujúce základné požiadavky.
Overenie SMS
Overenie e-mailom
Rozšírené KYC
Príslušné skúsenosti s P2P obchodovaním
Požadované overenie
Dôležité upozornenie: Podanie žiadosti nezaručuje jej schválenie. Každá žiadosť je preskúmaná na základe histórie dodržiavania predpisov, obchodného správania a dodržiavania pravidiel platformy. Samotné splnenie minimálnych kritérií nezaručuje prijatie. Účty zapojené do podvodnej činnosti, podvodného obchodovania alebo porušovania pravidiel budú okamžite diskvalifikované. Čas kontroly: Žiadosti sa zvyčajne spracúvajú do 7 pracovných dní. Uistite sa, že máte povolené e-mailové upozornenia a upozornenia z aplikácie, aby ste mohli dostávať aktualizácie.

Často kladené otázky

Prečo musím vykonať rozšírené overenie KYC, aby som mohol požiadať o štatút obchodníka?

V záujme zachovania bezpečného a kompatibilného obchodného prostredia musia všetci MEXC P2P obchodníci absolvovať rozšírené overenie KYC. Tým sa zabezpečí dôvera, transparentnosť a bezpečný zážitok pre obchodníkov a kupujúcich.