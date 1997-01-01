bannerÚlohy nového používateľa P2P

Jednoduché odomknutie 20 USDT

Udalosť bola ukončená
Úlohy nákupu P2P

3
USDT

Dokončite svoj prvý nákup P2P

Postupujte podľa návodu a dokončite svoj prvý nákup P2P v ľubovoľnej výške, aby ste získali futures bonus 3 USDT.

8
USDT

Nahromaďte 100 USDT v nákupoch P2P

Ak do 7 dní od prvého nákupu nahromadíte minimálne 100 USDT v nákupoch P2P, získate futures bonus 8 USDT.

Obchodovacie úlohy

1
USDT

Dokončite svoj prvý spotový obchod

Dokončite spotový obchod v ľubovoľnej výške a získajte futures bonus 1 USDT.

3
USDT

Dokončite prvý obchod s futures

Dokončite obchodovanie s futures za akúkoľvek sumu a získajte futures bonus 3 USDT.

Ďalšie vzrušujúce úlohy

5
USDT

Pozvite priateľov, aby zdieľali odmeny

Pozvite priateľov, aby sa zaregistrovali na MEXC. Ak váš priateľ nazbiera 100 USDT v nákupoch P2P do 7 dní od registrácie, vy aj váš priateľ dostanete futures bonus 5 USDT.

10,000
USDT

[Exkluzívne pre nových používateľov] Zdieľajte 10,000 USDT

Noví používatelia majú šancu podeliť sa o fond odmien vo výške 10,000 USDT, aby mohli začať svoju obchodovaciu cestu.

Pravidlá udalosti

  1. Účastníci musia dokončiť úlohu kliknutím na modré tlačidlo pri každej úlohe. Používatelia môžu splniť úlohu kedykoľvek počas obdobia trvania udalosti a získať odmenu. Akýkoľvek iný spôsob splnenia úlohy sa bude považovať za neplatný.
  2. Do tejto udalosti sú oprávnené len obchody uskutočnené v RUB, VND, UAH, INR a MYR.
  3. Odmeny sa budú rozdeľovať týždenne, do 14 dní od splnenia úlohy. Používatelia si môžu skontrolovať svoj bonus po prihlásení a prejdení do časti [Peňaženky] – [Futures] na webovej stránke alebo v aplikácii.
  4. Účastníci musia splniť aspoň jednu [Obchodovanie úlohu], aby mali nárok na odmenu za [P2P Kúpiť Krypto úlohu].
  5. Bonusy je možné použiť len na obchodovanie s futures. Zatiaľ čo zisky z obchodov s využitím bonusu možno vybrať, samotný bonus vybrať nemožno.
  6. Bonus možno použiť ako maržu na obchodovanie a možno ho použiť aj na kompenzáciu obchodných poplatkov, poplatkov za financovanie alebo obchodných strát.
  7. Bonus je platný maximálne 30 dní. Všetky nevyužité bonusy budú po uplynutí platnosti automaticky zrušené. Upozorňujeme na možné riziko likvidácie, ktoré je s tým spojené.
  8. Všetci zúčastnení používatelia musia prísne dodržiavať podmienky používania služby MEXC. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí sa počas udalosti dopustia nečestných alebo zneužívajúcich činností vrátane hromadného vytvárania účtov, vlastného predaja alebo akýchkoľvek iných činností súvisiacich s nezákonnými, podvodnými alebo škodlivými účelmi.
  9. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo interpretovať podmienky a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť udalosť bez predchádzajúceho upozornenia.