Top 100 používateľov podľa kumulatívneho podielu vkladov si rozdelí 6,666 USDT
Pozvite priateľov na pomoc(10% z výšky vkladu vašich pozvaných sa započíta do vášho rebríčka)História odporúčaní
Dostupné mimoriadne odmenyZískajte 0 USDT za každého pozvaného, maximálne až do výšky 0 USDT.
Pravidlá udalosti
1.Výhercov budeme kontaktovať e‑mailom, aby sme získali údaje pre doručenie
2.Oprávnenosť sa overí po skončení udalosti. Používatelia, ktorí nespĺňajú požiadavky na umiestnenie, nemajú nárok na odmeny.
3.Do tejto udalosti sú oprávnené len vklady uskutočnené prostredníctvom bankových kariet/kreditných kariet, bankových prevodov alebo fiat vkladových funkcií.
4.Noví používatelia sú tí, ktorí sa na MEXC zaregistrovali prvýkrát po začiatku udalosti.
5.Sumy vkladov platných pozvaných, ktoré boli uskutočnené pomocou bankových kariet/kreditných kariet, bankových prevodov alebo funkcií fiat vkladov, budú v čase vkladu prevedené na zodpovedajúcu hodnotu USDT a započítané do vášho skóre v rebríčku.
6.Spoločnosť MEXC bude prísne kontrolovať všetkých používateľov. Akékoľvek použitie technických metód, ako sú skripty, roboty, opakované akcie alebo automatizácia pri registrácii účtu alebo činnosti, bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak sa nevhodné metódy používajú len v určitých fázach registrácie alebo účasti. Okrem toho budú z udalosti diskvalifikovaní aj používatelia, ktorí sa budú podieľať na zavádzajúcich SEO aktivitách, najmä s kľúčovými slovami ako „MEXC kúpiť“, „MEXC prihlásenie“, „MEXC oficiálny“ alebo „MEXC OTC“.
7.Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť dňa . Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo preskúmať podmienky udalosti a prijať potrebné opatrenia, vrátane opatrení voči používateľom a ich majetku, v prípade zlomyseľného správania alebo zneužitia platformy.
8.Všetci účastníci musia prísne dodržiavať podmienky používania služby MEXC. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého používateľa, ktorý sa počas podujatia dopustí podvodného alebo zneužívajúceho správania vrátane registrácie viacerých účtov alebo akýchkoľvek iných činností súvisiacich s nezákonnými alebo podvodnými účelmi.
9.Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo na konečný výklad týchto podmienok. Upozorňujeme, že tieto podmienky môžu byť zmenené alebo udalosť zrušená bez predchádzajúceho upozornenia. Pravidelne kontrolujte aktualizácie týchto podmienok a podrobnosti o udalosti.
10.Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s používateľom MEXC a zásad ochrany osobných údajov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito podmienkami a zmluvou s používateľom MEXC alebo zásadami ochrany osobných údajov majú prednosť tieto podmienky.