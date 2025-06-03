1.Táto udalosť je prístupná len používateľom, ktorí dokončili overenie KYC. Stav overenia si môžete skontrolovať tu.
2.Táto udalosť je prístupná len používateľom, ktorí nakupujú krypto pomocou kreditnej/debetnej karty alebo bankového prevodu.
3.Noví používatelia sú tí, ktorí na MEXC ešte nikdy nevložili žiadny vklad. Vykonajte svoj prvý nákup krypta v hodnote aspoň 100 USDT a získajte 10 USDT. Odmeny sú obmedzené na 400 používateľov podľa poradia.
4.Každý týždeň budú používatelia zaradení do rebríčka na základe ich celkových nákupov krypta uskutočnených v JPY kreditnou/debetnou kartou alebo bankovým prevodom, pričom suma bude prevedená na ekvivalent USDT. Desať najlepších používateľov získa odmenu v podobe cashbacku takto: Za 1. miesto získate 300 USDT, za 2. – 3. miesto po 150 USDT a za 4. – 10. miesto po 50 USDT. V prípade rovnosti v sumách nákupov sa poradie určí podľa počtu transakcií, pričom používatelia, ktorí uskutočnili viac transakcií, budú zaradení vyššie.
5.Oprávnenosť sa overí po skončení udalosti. Používatelia, ktorí nespĺňajú požiadavky na umiestnenie, nemajú nárok na odmeny.
6.Spoločnosť MEXC bude prísne kontrolovať všetkých používateľov. Akékoľvek použitie technických metód, ako sú skripty, roboty, opakované akcie alebo automatizácia pri registrácii účtu alebo činnosti, bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak sa nevhodné metódy používajú len v určitých fázach registrácie alebo účasti. Okrem toho budú z udalosti diskvalifikovaní aj používatelia, ktorí sa budú podieľať na zavádzajúcich SEO aktivitách, najmä s kľúčovými slovami ako „MEXC kúpiť“, „MEXC prihlásenie“, „MEXC oficiálny“ alebo „MEXC OTC“.
7.Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť dňa 0. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo preskúmať podmienky udalosti a prijať potrebné opatrenia, vrátane opatrení voči používateľom a ich majetku, v prípade zlomyseľného správania alebo zneužitia platformy.
8.Odmeny budú rozdelené do 7 pracovných dní po skončení každého cyklu udalostí a budú pridelené na základe konečného poradia.
9.Všetci účastníci musia prísne dodržiavať podmienky používania služby MEXC. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého používateľa, ktorý sa počas podujatia dopustí podvodného alebo zneužívajúceho správania vrátane registrácie viacerých účtov alebo akýchkoľvek iných činností súvisiacich s nezákonnými alebo podvodnými účelmi.
10.Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo na konečný výklad týchto podmienok. Upozorňujeme, že tieto podmienky môžu byť zmenené alebo udalosť zrušená bez predchádzajúceho upozornenia. Pravidelne kontrolujte aktualizácie týchto podmienok a podrobnosti o udalosti.
11.Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s používateľom MEXC a zásad ochrany osobných údajov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito podmienkami a zmluvou s používateľom MEXC alebo zásadami ochrany osobných údajov majú prednosť tieto podmienky.