Získajte futures pozíciu v rovnakej hodnote po úspešnom vklade
Kreditná/debetná karta
Fiat vklad
Bankový prevod
Uplatnite si futures bonus a otvorte pozíciu
Po dokončení platby si uplatnite svoj futures bonus a otvorte pozíciu. Môžete si vybrať obchodný pár a smer.
Pravidlá udalosti
Pravidlá rozdelenia odmien
• Oprávnené sú len fiat vklady uskutočnené kreditnou/debetnou kartou, bankovým prevodom alebo fiat vkladom. Platby tretích strán a interné prevody nie sú podporované.
• Odmeny budú prevedené na USDT na základe hodnoty ekvivalentu USDT v čase dokončenia príkazu (nie v čase zadania príkazu).
• Rozdelenie odmien končí: ()
• Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, minimálna suma príkazu musí byť vyššia ako 100 USDT.
• Na získanie odmeny je potrebné splniť minimálnu sumu futures príkazu. Ak táto požiadavka nie je splnená, žiadosti nebudú úspešné.
• Po uplatnení nároku získajú používatelia bonus vo výške 2% vkladu (max. 500 USDT), ktorý automaticky otvorí pozíciu v režime izolovanej marže za trhovú cenu v jednom zo šiestich USDT-M futures párov.
• Používatelia s otvorenými pozíciami alebo čakajúcimi príkazmi v tom istom páre si nemôžu nárokovať. Pred podaním žiadosti si skontrolujte svoju futures peňaženku.
Pravidlá používania futures bonusu
1. Bonus možno použiť len na obchodovanie s futures. Zisky z bonusu je možné vybrať, ale samotný bonus nie je možné vybrať.
2. Bonus možno použiť ako maržu a tiež na odpočítanie obchodných poplatkov, strát a poplatkov za financovanie.
3. Ak sú akékoľvek aktíva prevedené z futures účtu pred úplným vyčerpaním bonusu, zvyšný bonus prepadne.
4. Bonus platí maximálne 5 dní. Všetky nevyužité bonusy budú po 5 dňoch zrušené o 23:59:59 (UTC+8). Upozorňujeme na riziká likvidácie počas tohto obdobia.
Pravidlá overovania
1. Používatelia musia vkladať pomocou vlastnej platobnej metódy. Pri vkladoch bankovým prevodom sa uistite, že je správne zadaný referenčný kód.
2. Spoločnosť MEXC zavádza prísne postupy overovania pre všetkých používateľov. Akékoľvek použitie technickej manipulácie – okrem iného vrátane elektronických skriptov, botov, opakovaných operácií alebo automatizovaných registrácií účtov – bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu. Tieto zásady sa uplatňujú prísne, aj keď sa takéto metódy používajú len v určitých fázach registrácie alebo účasti. Okrem toho budú z podujatia diskvalifikovaní aj používatelia, u ktorých sa zistí, že používajú zavádzajúce praktiky SEO, najmä tí, ktorí sa zameriavajú na kľúčové slová ako „MEXC Buy“, „MEXC Login“, „MEXC Official“alebo „MEXC OTC“.
3. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo interpretovať konečné podmienky tejto udalosti a a prijať príslušné opatrenia proti škodlivým aktivitám alebo zneužitiu platformy.
4. Všetci zúčastnení používatelia musia prísne dodržiavať podmienky používania služby MEXC. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať používateľov, ktorí sa počas udalosti dopustia podvodných alebo zneužívajúcich činností vrátane registrácie viacerých účtov alebo akýchkoľvek činností súvisiacich s nezákonnými alebo podvodnými účelmi.
5. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo na konečný výklad týchto podmienok. Upozorňujeme, že tieto podmienky môžu byť zmenené alebo podujatie zrušené bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľom sa odporúča, aby boli informovaní o najnovších podmienkach udalosti.
6. Tieto podmienky sa považujú za neoddeliteľnú súčasť zmluvy s používateľom a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti MEXC. V prípade akéhokoľvek rozporu majú tieto podmienky prednosť.