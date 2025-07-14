True Base Army (TBA)
අවසන් විය
ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
කැපවීමේ අදියර අවසන් විය
00
දි
:
00
H
:
00
මා
:
00
මුළු ත්‍යාග සංචිතය
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
කැප කළ මුළු ප්‍රමාණය
-- MX
සම්පූර්ණ වලංගු කැප කළ ප්‍රමාණය
-- MX
කැපවීමේ අදියර අවසන් විය
00
දි
00
H
00
මා
00

  • MX කැපවීම ආරම්භ වේ

    2025-07-14 13:00

  • MX කැපවීම අවසන් වේ

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop ටෝකන
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • ලැයිස්තුගත කිරීමේ වේලාව
    2025-07-15 15:00
1. MX කැපවීමේ නිර්ණායක
1. MX කැපවීමේ නිර්ණායක

ස්නැප්ෂොට් විස්තර

2025-10-09 09:04 දක්වා
මගේ මුළු දැනටමත්-වලංගු ප්‍රමාණය
0 MX
මගේ ඇස්තමේන්තුගත කැප කළ සංගුණකය--
2. MX කැප කිරීම් විස්තර
2. MX කැප කිරීම් විස්තර
  • මගේ සැබෑ ත්‍යාග
    මගේ සැබෑ ත්‍යාග
    -- TBA
  • මගේ ඇස්තමේන්තුගත ත්‍යාග
    මගේ ඇස්තමේන්තුගත ත්‍යාග
    -- TBA
  • මගේ කැප කළ ප්‍රමාණය
    මගේ කැප කළ ප්‍රමාණය
    -- MX
  • මගේ වලංගු කැප කිරීම
    මගේ වලංගු කැප කිරීම
    -- MX

සිදුවීම අවසන් වී ඇත

පියවීම අවසන් කර ඇත. ඔබ මෙම අවස්ථාවට සාර්ථකව සහභාගී වී ඇත්නම්, ඔබේ ත්‍යාග පිළිබඳ විස්තර පරීක්ෂා කිරීමට ඔබේ ත්‍යාග ඉතිහාස පිටුවට ගොස් ඔබට එයාර්ඩ්‍රොප් ටෝකන ලැබී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ඔබේ තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමට පිවිසෙන්න!

ව්‍යාපෘති පාර්ශ්වයට අදාළ ගැටළු හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය දැනට සිදුවීම් පිරිවිතරවල නියමිත පරිදි ලැයිස්තුගත කළ නොහැක. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ නවතම යාවත්කාලීන සඳහා MEXC නිවේදන අනුගමනය කරන්න.

MX මට්ටම් යාන්ත්‍රණය

සිදුවීම් මට්ටමමට්ටම උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ කොන්දේසිකැප කළ සංගුණකය
V15MX රඳවා ගැනීම100,0001
V2වලංගු 1 ආරාධිතයෙකුට ආරාධනා කරන්න1.5
V3වලංගු ආරාධිතයින් 2 කට ආරාධනා කරන්න1.55
V4වලංගු ආරාධිතයින් 3 කට ආරාධනා කරන්න1.6
V5වලංගු ආරාධිතයින් 4 කට ආරාධනා කරන්න1.65
V6වලංගු ආරාධිතයින් 5 කට ආරාධනා කරන්න1.7
V7වලංගු ආරාධිතයින් 6 කට ආරාධනා කරන්න1.75

රීති විස්තරය

සිදුවීමට ඔබ වැඩිපුර ටෝකන MX ක් ලබා දෙන තරමට සහ ඔබ සාර්ථකව ආරාධනා කරන වඩාත් වලංගු ආරාධිතයින්ට, ඔබේ කැපවීමේ සංගුණකය වැඩි වන අතර, ඔබේ ත්‍යාගවල කොටස වැඩි වේ.

උදාහරණය: මෙම සිදුවීමට A සහ B ලෙස සහභාගිවන්නන් දෙදෙනෙක් සිටින බව සිතන්න.

වලංගු ආරාධිතයන් නොමැතිව A 2,999 MX ට කැපවීමක් සිදු කරයි, එබැවින් කැපවීමේ සංගුණකය 1 වේ.

B 3,000 MX ට කැපවන අතර වලංගු ආරාධිතයන් 2 ක් සිටී, එබැවින් කැපවීමේ සංගුණකය 1.55 වේ.

A හි ත්‍යාග ගණනය කිරීම:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B හි ත්‍යාග ගණනය කිරීම:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
ව්‍යාපෘති තොරතුරු
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
ව්‍යාපෘති විස්තර

මුළු ටෝකන ප්‍රමාණය

1,000,000,000 TBA

ටෝකන වර්ගය

BASE

මුළු එයාඩ්‍රොප්

26,315,790 TBA

ගිවිසුම් ලිපිනය

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

ඡන්ද සංඛ්‍යාව

5 MX - 100,000 MX

සිදුවීම් රීති
1. පරිශීලකයින් සිදුවීම් සහභාගීත්වය සඳහා නිර්ණායක සපුරාලන විට, ඔවුන්ට නොමිලේ එයාඩ්‍රොප් දිනා ගැනීමට MX කැපවිය හැකිය.
2. Kickstarter සිදුවීමට සහභාගී වීමට පෙර පරිශීලකයින් අවම වශයෙන් එක් අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාමක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය (වෙළඳ යුගලය හෝ ප්‍රමාණය සඳහා සීමා කිරීම් නොමැත).
3. පද්ධතිය වලංගු ආරාධිත පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවේ (දින 30 කට වලංගු) සැණරුවක් ගෙන ඊළඟ දිනයේ මට්ටම යාවත්කාලීන කරනු ඇත. පරිශීලකයින්ට සිදුවීම් පිටුවෙහි ඔවුන්ගේ ගිණුම් මට්ටමේ සංගුණකය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
කැප කිරීමේ යාන්ත්‍රණය
පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ උපරිම කැප කළ හැකි ප්‍රමාණය මත පදනම්ව කැපවිය හැක. සාර්ථක කැප කිරීම් ත්‍යාග ගණනය කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කෙරෙන අතර MX කිසිවක් අකර්මන්‍ය නොකෙරෙනු ඇත.
Airdrop ත්‍යාග
එයාඩ්‍රොප් ත්‍යාගය = පරිශීලකයාගේ වත්මන් වලංගු කැපවූ ප්‍රමාණය / සියලුම පරිශීලකයින්ගේ වලංගු කැපවූ ප්‍රමාණය * මුළු ත්‍යාග සංචිතය. සිදුවීම අවසන් වීමෙන් පසු ත්‍යාග පරිශීලකයාගේ තත්කාල ගිණුමට බෙදා හැරෙනු ඇත.
අවදානම් සිහිකැඳවුම
1. තාක්ෂණය, මෙහෙයුම් සහ වෙනත් අංශ අනුව ඇතැම් ව්‍යාපෘතිවල දෝෂ තිබිය හැකිය. ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගත් පසු ප්‍රවේශමෙන් සහභාගී වන්න.
2. ඔබ ඡන්දය දුන් ව්‍යාපෘතියේ මිල වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් හෝ වෙනත් සමාන හේතු නිසා සැලකිය යුතු උච්ඡාවචන අත්විඳිය හැකිය.
3. ව්‍යාපෘතියේ යටින් පවතින තාක්ෂණය හෝ MEXC වේදිකාවට අදාළ හේතු නිසා ඔබට ව්‍යාපෘතියට ඔබේ සහභාගීත්වය සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් ඉවත් කර ගැනීමට නොහැකි විය හැකිය.
4. එක් පරිශීලකයෙකු බහු ගිණුම් හරහා සමුච්චිතව 100,000 MX ට වඩා ආයෝජනය කළහොත්, ආශ්‍රිත ගිණුම් වේදිකාවේ අවදානම් පාලන යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. පරීක්ෂාකාරීව ඉදිරියට කරගෙන යන්න.