ස්නැප්ෂොට් විස්තර
- මගේ සැබෑ ත්යාගමගේ සැබෑ ත්යාග-- TBA
- මගේ ඇස්තමේන්තුගත ත්යාගමගේ ඇස්තමේන්තුගත ත්යාග-- TBA
- මගේ කැප කළ ප්රමාණයමගේ කැප කළ ප්රමාණය-- MX
- මගේ වලංගු කැප කිරීමමගේ වලංගු කැප කිරීම-- MX
සිදුවීම අවසන් වී ඇත
පියවීම අවසන් කර ඇත. ඔබ මෙම අවස්ථාවට සාර්ථකව සහභාගී වී ඇත්නම්, ඔබේ ත්යාග පිළිබඳ විස්තර පරීක්ෂා කිරීමට ඔබේ ත්යාග ඉතිහාස පිටුවට ගොස් ඔබට එයාර්ඩ්රොප් ටෝකන ලැබී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ඔබේ තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමට පිවිසෙන්න!
MX මට්ටම් යාන්ත්රණය
|සිදුවීම් මට්ටම
|මට්ටම උත්ශ්රේණි කිරීමේ කොන්දේසි
|කැප කළ සංගුණකය
|V1
|5 ≤ MX රඳවා ගැනීම ≤ 100,000
|1
|V2
|වලංගු 1 ආරාධිතයෙකුට ආරාධනා කරන්න
|1.5
|V3
|වලංගු ආරාධිතයින් 2 කට ආරාධනා කරන්න
|1.55
|V4
|වලංගු ආරාධිතයින් 3 කට ආරාධනා කරන්න
|1.6
|V5
|වලංගු ආරාධිතයින් 4 කට ආරාධනා කරන්න
|1.65
|V6
|වලංගු ආරාධිතයින් 5 කට ආරාධනා කරන්න
|1.7
|V7
|වලංගු ආරාධිතයින් 6 කට ආරාධනා කරන්න
|1.75
රීති විස්තරය
සිදුවීමට ඔබ වැඩිපුර ටෝකන MX ක් ලබා දෙන තරමට සහ ඔබ සාර්ථකව ආරාධනා කරන වඩාත් වලංගු ආරාධිතයින්ට, ඔබේ කැපවීමේ සංගුණකය වැඩි වන අතර, ඔබේ ත්යාගවල කොටස වැඩි වේ.
උදාහරණය: මෙම සිදුවීමට A සහ B ලෙස සහභාගිවන්නන් දෙදෙනෙක් සිටින බව සිතන්න.
වලංගු ආරාධිතයන් නොමැතිව A 2,999 MX ට කැපවීමක් සිදු කරයි, එබැවින් කැපවීමේ සංගුණකය 1 වේ.
B 3,000 MX ට කැපවන අතර වලංගු ආරාධිතයන් 2 ක් සිටී, එබැවින් කැපවීමේ සංගුණකය 1.55 වේ.
A හි ත්යාග ගණනය කිරීම:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B හි ත්යාග ගණනය කිරීම:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
මුළු ටෝකන ප්රමාණය
1,000,000,000 TBA
ටෝකන වර්ගය
BASE
මුළු එයාඩ්රොප්
26,315,790 TBA
ඡන්ද සංඛ්යාව
5 MX - 100,000 MX
2. ඔබ ඡන්දය දුන් ව්යාපෘතියේ මිල වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් හෝ වෙනත් සමාන හේතු නිසා සැලකිය යුතු උච්ඡාවචන අත්විඳිය හැකිය.
3. ව්යාපෘතියේ යටින් පවතින තාක්ෂණය හෝ MEXC වේදිකාවට අදාළ හේතු නිසා ඔබට ව්යාපෘතියට ඔබේ සහභාගීත්වය සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් ඉවත් කර ගැනීමට නොහැකි විය හැකිය.
4. එක් පරිශීලකයෙකු බහු ගිණුම් හරහා සමුච්චිතව 100,000 MX ට වඩා ආයෝජනය කළහොත්, ආශ්රිත ගිණුම් වේදිකාවේ අවදානම් පාලන යාන්ත්රණ ක්රියාත්මක කළ හැකිය. පරීක්ෂාකාරීව ඉදිරියට කරගෙන යන්න.