MEXC හි USDE උපයන්න

USDE රඳවා ගෙන දිනපතා
5% APR දක්වා උපයන්න!

වත්මන් රඳවා ගැනීම්
උපචිත පොලිය
වාසි

ඉහළ ප්‍රතිලාභ

ලබා ගත හැකි ඉහළම stablecoin පොලිය අතර - 5% APR දක්වා උපයන්න.

භාවිත කිරීමට පහසුය

USDE රඳවා ගෙන දිනපතා පොලිය උපයා ගැනීම ආරම්භ කරන්න.

ආරක්ෂිතයි සහ නම්‍යශීලීයි

ආයෝජනය කිරීම හෝ අගුලු දැමීම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබේ අරමුදල් සෑම විටම ලබා ගත හැකිය.

පියවර 3කින් USDE රඳවා ගැනීමෙන් පොලිය උපයන්න

1

MEXC ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

නිල MEXC වෙබ් අඩවියේ හෝ ජංගම යෙදුමේ ලියාපදිංචි වී KYC සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන්න.

2

USDE මිලදී ගන්න හෝ තැන්පත් කරන්න

MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාමේ වෙළඳපොලේ අඩුම ගාස්තු භුක්ති විඳින්න

3

USDE උපයන්න

USDE රඳවා ගෙන දිනපතා පොලිය උපයන්න.

Ethena USDe (USDE) යනු කුමක්ද?

Ethena හි කෘතිම ඩොලරය, USDe ආදිය වාරණයට ඔරොත්තු දෙන, පරිමාණය කළ හැකි සහ ස්ථාවර ක්‍රිප්ටෝ-ස්වදේශීය විසඳුමක් සැපයීම අරමුණු කරයි. ෆියට් සංචිත මත යැපෙන සාම්ප්‍රදායික ස්ටේබල්කොයින් මෙන් නොව, ව්‍යුත්පන්න වෙළෙඳපොළවල ඩෙල්ටා-හෙජින් යාන්ත්‍රණයක් හරහා USDe එක්සත් ජනපද ඩොලරයට මෘදු ඇණයක් පවත්වා ගනී. USDe සම්පූර්ණයෙන්ම විනිවිදභාවයෙන් යුතුව දාමයට අනුබල දෙන අතර සමස්ත DeFi පරිසර පද්ධතිය පුරා නිදහසේ සංයුක්ත කළ හැකිය.

සිදුවීම් රීති

සහභාගී වීමේ අවශ්‍යතා

මෙම සිදුවීමට සහභාගී වීමට පරිශීලකයින් තම තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමේ අවම වශයෙන් 0.1 USDE ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත යුතුය. අතින් ලියාපදිංචි කිරීමක්, ආයෝජනය කිරීමක් හෝ අගුලු දැමීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

පොලී ගණනය කිරීම
  1. 1. නම්‍යශීලී කාල සීමාව තුළ, වේදිකාව පරිශීලකයාගේ Spot ගිණුමේ USDE ශේෂයේ පැයක සාමාන්‍යය සහ APR මත පදනම්ව පොලිය ගණනය කරයි.
  2. 2. සියලු වේදිකා පරිශීලකයින්ගේ දාම-මත පොලිය සහ මුළු රඳවා ගැනීම් මත පදනම්ව, උපරිම APR 5% දක්වා ගතිකව සකස් කර ඇත.
  3. 3. සැබෑ පොලී අනුපාතය ඇණවුම් පිටුවට යටත් වේ - නම්‍යශීලී ඉතිරි කිරීම්-පොලී විස්තර සංදර්ශකය.
පොලී බෙදා හැරීම

පරිශීලකයාගේ Spot ගිණුමේ පැයක සාමාන්‍ය USDE රඳවා ගැනීම 0.1 USDE කරා ළඟා වූ විට පොලී එකතු වීම ආරම්භ වේ. පොලිය T+1 පැය සිට එකතු වන අතර, පළමු පොලිය බෙදා හැරීම T+1 දිනයේදී සිදු කෙරේ. සුදුසුකම් ලත් පරිශීලකයින්ගේ Spot ගිණුම් වෙත පොලිය දිනපතා බෙදා හරිනු ලැබේ.

පරිශීලක සුදුසුකම්
  1. 1. පරිශීලකයින් මූලික KYC සත්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
  2. 2. උප ගිණුම් සහභාගී වීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
  3. 3. සහභාගිවන්නන් MEXC සේවා කොන්දේසි වලට අනුකූල විය යුතුය. ද්වේෂසහගත හෝ වංක ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලී සිටින පරිශීලකයින් නුසුදුස්සන් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
  4. 4. මෙම සිදුවීම සඳහා අවසන් අර්ථකථන අයිතිය MEXC සතුය. ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, අපගේ පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම අමතන්න.