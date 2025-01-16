ලබා ගත හැකි ඉහළම stablecoin පොලිය අතර - 5% APR දක්වා උපයන්න.
Ethena හි කෘතිම ඩොලරය, USDe ආදිය වාරණයට ඔරොත්තු දෙන, පරිමාණය කළ හැකි සහ ස්ථාවර ක්රිප්ටෝ-ස්වදේශීය විසඳුමක් සැපයීම අරමුණු කරයි. ෆියට් සංචිත මත යැපෙන සාම්ප්රදායික ස්ටේබල්කොයින් මෙන් නොව, ව්යුත්පන්න වෙළෙඳපොළවල ඩෙල්ටා-හෙජින් යාන්ත්රණයක් හරහා USDe එක්සත් ජනපද ඩොලරයට මෘදු ඇණයක් පවත්වා ගනී. USDe සම්පූර්ණයෙන්ම විනිවිදභාවයෙන් යුතුව දාමයට අනුබල දෙන අතර සමස්ත DeFi පරිසර පද්ධතිය පුරා නිදහසේ සංයුක්ත කළ හැකිය.
මෙම සිදුවීමට සහභාගී වීමට පරිශීලකයින් තම තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමේ අවම වශයෙන් 0.1 USDE ප්රමාණයක් රඳවා ගත යුතුය. අතින් ලියාපදිංචි කිරීමක්, ආයෝජනය කිරීමක් හෝ අගුලු දැමීමක් අවශ්ය නොවේ.
පරිශීලකයාගේ Spot ගිණුමේ පැයක සාමාන්ය USDE රඳවා ගැනීම 0.1 USDE කරා ළඟා වූ විට පොලී එකතු වීම ආරම්භ වේ. පොලිය T+1 පැය සිට එකතු වන අතර, පළමු පොලිය බෙදා හැරීම T+1 දිනයේදී සිදු කෙරේ. සුදුසුකම් ලත් පරිශීලකයින්ගේ Spot ගිණුම් වෙත පොලිය දිනපතා බෙදා හරිනු ලැබේ.