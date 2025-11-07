ZooKeeper මිල (ZOO)
-0.19%
+0.63%
-4.15%
-4.15%
ZooKeeper (ZOO) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZOO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZOOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.39793 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZOO පසුගිය පැය තුල, -0.19% කින්, පැය 24 තුල, +0.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ZooKeeper හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 214.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 470.68M සමඟින් ZOO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 485769338.4215991 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 221.57K කි.
අද දිනය තුළ, ZooKeeperහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ZooKeeperහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ZooKeeperහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ZooKeeperහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.63%
|දින 30 යි
|$ 0
|-30.72%
|දින 60 යි
|$ 0
|-33.71%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.
