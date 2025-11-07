Zivoe Vault මිල (ZVLT)
--
--
0.00%
0.00%
Zivoe Vault (ZVLT) තත්ය කාලීන මිල $1.042. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZVLT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZVLTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.046 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.028 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZVLT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Zivoe Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.30M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.14M සමඟින් ZVLT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6139065.751909164 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.40M කි.
අද දිනය තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0.0000000000
|0.00%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.
zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.
zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.
The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.
Zivoe VaultZVLT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZVLT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
