සජීවී Zivoe Vault සඳහා අද මිල 1.042 USD කි. ZVLT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZVLT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ZVLT ගැන වැඩි විස්තර

ZVLT මිල තොරතුරු

ZVLT යනු කුමක්ද

ZVLT ධවල පත්‍රිකාව

ZVLT නිල වෙබ් අඩවිය

ZVLT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZVLT මිල පුරෝකථනය

Zivoe Vault ලාංඡනය

Zivoe Vault මිල (ZVLT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ZVLT සිට USD සජීවී මිල:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:24:46 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) තත්‍ය කාලීන මිල $1.042. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZVLT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZVLTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.046 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.028 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZVLT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Zivoe Vault (ZVLT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

6.14M
6.14M 6.14M

6,139,065.751909164
6,139,065.751909164 6,139,065.751909164

Zivoe Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.30M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.14M සමඟින් ZVLT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6139065.751909164 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.40M කි.

Zivoe Vault (ZVLT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Zivoe Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0.00000000000.00%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Zivoe Vault (ZVLT) යනු කුමක්ද

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Zivoe Vault මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Zivoe Vault (ZVLT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Zivoe Vault (ZVLT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Zivoe Vault සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Zivoe Vault මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ZVLT දේශීය මුදල් වෙත

Zivoe Vault (ZVLT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Zivoe VaultZVLT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZVLT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Zivoe Vault (ZVLT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Zivoe Vault (ZVLT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ZVLT හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.042 USD වේ.
ZVLT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ZVLT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.042 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Zivoe Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ZVLT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.30M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ZVLT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ZVLT හි සංසරණ සැපයුම 6.14M USD වේ.
ZVLT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.046 USD ක ATH මිලක් ZVLT අත්කර ගති.
ZVLT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.028 USD ක ATL මිලක් ZVLT අත්කර ගති.
ZVLT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ZVLT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ZVLT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ZVLT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ZVLT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:24:46 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

