ZeroTrust (ZERØ) තත්ය කාලීන මිල $0.00649372. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00614386 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00748089 ක උපරිම අගයක් අතර ZERØ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZERØහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01017111 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00134542 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZERØ පසුගිය පැය තුල, +1.10% කින්, පැය 24 තුල, -11.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -26.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ZeroTrust හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.38M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 367.74M සමඟින් ZERØ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.48M කි.
අද දිනය තුළ, ZeroTrustහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000837844204435696 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ZeroTrustහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0055461109 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ZeroTrustහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0091034265 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ZeroTrustහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000837844204435696
|-11.42%
|දින 30 යි
|$ +0.0055461109
|+85.41%
|දින 60 යි
|$ +0.0091034265
|+140.19%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.
ZeroTrustZERØ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZERØ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
