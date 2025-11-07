හුවමාරුවDEX+
සජීවී Zencore AI සඳහා අද මිල 0.00524975 USD කි. ZCORE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZCORE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Zencore AI සඳහා අද මිල 0.00524975 USD කි. ZCORE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZCORE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ZCORE ගැන වැඩි විස්තර

ZCORE මිල තොරතුරු

ZCORE යනු කුමක්ද

ZCORE ධවල පත්‍රිකාව

ZCORE නිල වෙබ් අඩවිය

ZCORE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZCORE මිල පුරෝකථනය

Zencore AI ලාංඡනය

Zencore AI මිල (ZCORE)

1 ZCORE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00524975
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Zencore AI (ZCORE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:26:36 (UTC+8)

Zencore AI (ZCORE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.109964
$ 0.0052013
-7.60%

-7.60%

Zencore AI (ZCORE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00524975. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZCORE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZCOREහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.109964 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0052013 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZCORE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Zencore AI (ZCORE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Zencore AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.25K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් ZCORE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.25K කි.

Zencore AI (ZCORE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Zencore AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Zencore AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010406973 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Zencore AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0046346037 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Zencore AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0010406973-19.82%
දින 60 යි$ -0.0046346037-88.28%
දින 90 යි$ 0--

Zencore AI (ZCORE) යනු කුමක්ද

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Zencore AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Zencore AI (ZCORE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Zencore AI (ZCORE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Zencore AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Zencore AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ZCORE දේශීය මුදල් වෙත

Zencore AI (ZCORE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Zencore AIZCORE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZCORE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Zencore AI (ZCORE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Zencore AI (ZCORE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ZCORE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00524975 USD වේ.
ZCORE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ZCORE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00524975 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Zencore AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ZCORE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.25K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ZCORE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ZCORE හි සංසරණ සැපයුම 1.00M USD වේ.
ZCORE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.109964 USD ක ATH මිලක් ZCORE අත්කර ගති.
ZCORE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0052013 USD ක ATL මිලක් ZCORE අත්කර ගති.
ZCORE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ZCORE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ZCORE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ZCORE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ZCORE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:26:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

