සජීවී ZARO Coin සඳහා අද මිල 0 USD කි. ZARO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZARO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ZARO ගැන වැඩි විස්තර

ZARO මිල තොරතුරු

ZARO යනු කුමක්ද

ZARO ධවල පත්‍රිකාව

ZARO නිල වෙබ් අඩවිය

ZARO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZARO මිල පුරෝකථනය

ZARO Coin ලාංඡනය

ZARO Coin මිල (ZARO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ZARO සිට USD සජීවී මිල:

$0.0008897
$0.0008897$0.0008897
+2.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
ZARO Coin (ZARO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:51:39 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162395
$ 0.00162395$ 0.00162395

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+2.66%

-9.42%

-9.42%

ZARO Coin (ZARO) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZARO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZAROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00162395 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZARO පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, +2.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ZARO Coin (ZARO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 627.12K
$ 627.12K$ 627.12K

--
----

$ 889.70K
$ 889.70K$ 889.70K

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZARO Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 627.12K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 704.87M සමඟින් ZARO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 889.70K කි.

ZARO Coin (ZARO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.66%
දින 30 යි$ 0-28.74%
දින 60 යි$ 0-18.11%
දින 90 යි$ 0--

ZARO Coin (ZARO) යනු කුමක්ද

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ZARO Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ZARO Coin (ZARO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ZARO Coin (ZARO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ZARO Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ZARO Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ZARO දේශීය මුදල් වෙත

ZARO Coin (ZARO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZARO CoinZARO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZARO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZARO Coin (ZARO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ZARO Coin (ZARO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ZARO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
ZARO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ZARO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ZARO Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ZARO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 627.12K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ZARO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ZARO හි සංසරණ සැපයුම 704.87M USD වේ.
ZARO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00162395 USD ක ATH මිලක් ZARO අත්කර ගති.
ZARO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් ZARO අත්කර ගති.
ZARO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ZARO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ZARO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ZARO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ZARO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:51:39 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

