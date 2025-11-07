ZARO Coin මිල (ZARO)
+0.04%
+2.66%
-9.42%
-9.42%
ZARO Coin (ZARO) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZARO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZAROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00162395 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZARO පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, +2.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ZARO Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 627.12K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 704.87M සමඟින් ZARO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 889.70K කි.
අද දිනය තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ZARO Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.66%
|දින 30 යි
|$ 0
|-28.74%
|දින 60 යි
|$ 0
|-18.11%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.
Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.
ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.
ZARO CoinZARO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZARO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
