Yucky මිල (YUCKY)
-2.17%
-5.25%
-33.74%
-33.74%
Yucky (YUCKY) තත්ය කාලීන මිල $0.00002471. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002493 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002707 ක උපරිම අගයක් අතර YUCKY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YUCKYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00041464 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002493 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YUCKY පසුගිය පැය තුල, -2.17% කින්, පැය 24 තුල, -5.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Yucky හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් YUCKY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999954465.137938 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.71K කි.
අද දිනය තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000141085 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000174985 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000557439150417632 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.25%
|දින 30 යි
|$ -0.0000141085
|-57.09%
|දින 60 යි
|$ -0.0000174985
|-70.81%
|දින 90 යි
|$ -0.0000557439150417632
|-69.28%
The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.
Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.
We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.
The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.
Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.
YuckyYUCKY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YUCKY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
