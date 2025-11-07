හුවමාරුවDEX+
සජීවී Yucky සඳහා අද මිල 0.00002471 USD කි. YUCKY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YUCKY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YUCKY ගැන වැඩි විස්තර

YUCKY මිල තොරතුරු

YUCKY යනු කුමක්ද

YUCKY නිල වෙබ් අඩවිය

YUCKY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YUCKY මිල පුරෝකථනය

Yucky ලාංඡනය

Yucky මිල (YUCKY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 YUCKY සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Yucky (YUCKY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:11:12 (UTC+8)

Yucky (YUCKY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00002493
$ 0.00002493
පැය 24 පහළ
$ 0.00002707
$ 0.00002707
24H ඉහළ

$ 0.00002493
$ 0.00002493

$ 0.00002707
$ 0.00002707

$ 0.00041464
$ 0.00041464

$ 0.00002493
$ 0.00002493

-2.17%

-5.25%

-33.74%

-33.74%

Yucky (YUCKY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002471. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002493 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002707 ක උපරිම අගයක් අතර YUCKY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YUCKYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00041464 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002493 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YUCKY පසුගිය පැය තුල, -2.17% කින්, පැය 24 තුල, -5.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Yucky (YUCKY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 24.71K
$ 24.71K

$ 24.71K
$ 24.71K

999.95M
999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938

Yucky හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.95M සමඟින් YUCKY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999954465.137938 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.71K කි.

Yucky (YUCKY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000141085 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000174985 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yuckyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000557439150417632 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.25%
දින 30 යි$ -0.0000141085-57.09%
දින 60 යි$ -0.0000174985-70.81%
දින 90 යි$ -0.0000557439150417632-69.28%

Yucky (YUCKY) යනු කුමක්ද

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Yucky (YUCKY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Yucky මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Yucky (YUCKY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Yucky (YUCKY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Yucky සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Yucky මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YUCKY දේශීය මුදල් වෙත

Yucky (YUCKY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YuckyYUCKY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YUCKY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yucky (YUCKY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Yucky (YUCKY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YUCKY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002471 USD වේ.
YUCKY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YUCKY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002471 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Yucky හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YUCKY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 24.71K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YUCKY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YUCKY හි සංසරණ සැපයුම 999.95M USD වේ.
YUCKY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00041464 USD ක ATH මිලක් YUCKY අත්කර ගති.
YUCKY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002493 USD ක ATL මිලක් YUCKY අත්කර ගති.
YUCKY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YUCKY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YUCKY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YUCKY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YUCKY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:11:12 (UTC+8)

Yucky (YUCKY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

