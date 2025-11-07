හුවමාරුවDEX+
සජීවී Yara AI සඳහා අද මිල 0.00028835 USD කි. YARA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YARA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YARA ගැන වැඩි විස්තර

YARA මිල තොරතුරු

YARA යනු කුමක්ද

YARA නිල වෙබ් අඩවිය

YARA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YARA මිල පුරෝකථනය

Yara AI ලාංඡනය

Yara AI මිල (YARA)

1 YARA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00028817
$0.00028817$0.00028817
-0.60%1D
Yara AI (YARA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:10:57 (UTC+8)

Yara AI (YARA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00026346
$ 0.00026346$ 0.00026346
පැය 24 පහළ
$ 0.0003468
$ 0.0003468$ 0.0003468
24H ඉහළ

$ 0.00026346
$ 0.00026346$ 0.00026346

$ 0.0003468
$ 0.0003468$ 0.0003468

$ 0.00210461
$ 0.00210461$ 0.00210461

$ 0.00005876
$ 0.00005876$ 0.00005876

-0.69%

-0.93%

-55.65%

-55.65%

Yara AI (YARA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00028835. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00026346 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003468 ක උපරිම අගයක් අතර YARA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YARAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00210461 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005876 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YARA පසුගිය පැය තුල, -0.69% කින්, පැය 24 තුල, -0.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -55.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Yara AI (YARA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 224.28K
$ 224.28K$ 224.28K

--
----

$ 250.92K
$ 250.92K$ 250.92K

777.74M
777.74M 777.74M

870,103,210.7864387
870,103,210.7864387 870,103,210.7864387

Yara AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 224.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 777.74M සමඟින් YARA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 870103210.7864387 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 250.92K කි.

Yara AI (YARA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Yara AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yara AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000010550 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yara AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0002820292 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yara AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000877127361660992 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.93%
දින 30 යි$ +0.0000010550+0.37%
දින 60 යි$ +0.0002820292+97.81%
දින 90 යි$ -0.0000877127361660992-23.32%

Yara AI (YARA) යනු කුමක්ද

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Yara AI (YARA) සම්පත්

Yara AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Yara AI (YARA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Yara AI (YARA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Yara AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Yara AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YARA දේශීය මුදල් වෙත

Yara AI (YARA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Yara AIYARA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YARA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yara AI (YARA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Yara AI (YARA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YARA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00028835 USD වේ.
YARA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YARA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00028835 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Yara AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YARA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 224.28K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YARA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YARA හි සංසරණ සැපයුම 777.74M USD වේ.
YARA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00210461 USD ක ATH මිලක් YARA අත්කර ගති.
YARA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005876 USD ක ATL මිලක් YARA අත්කර ගති.
YARA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YARA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YARA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YARA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YARA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:10:57 (UTC+8)

Yara AI (YARA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

