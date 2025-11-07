හුවමාරුවDEX+
සජීවී YAKUZAI සඳහා අද මිල 0 USD කි. VYBE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VYBE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VYBE ගැන වැඩි විස්තර

VYBE මිල තොරතුරු

VYBE යනු කුමක්ද

VYBE නිල වෙබ් අඩවිය

VYBE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VYBE මිල පුරෝකථනය

YAKUZAI ලාංඡනය

YAKUZAI මිල (VYBE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VYBE සිට USD සජීවී මිල:

-0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
YAKUZAI (VYBE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:12:02 (UTC+8)

YAKUZAI (VYBE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
YAKUZAI (VYBE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර VYBE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VYBEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VYBE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

YAKUZAI (VYBE) වෙළඳපල තොරතුරු

YAKUZAI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 32.15K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් VYBE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999998487.6229811 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.15K කි.

YAKUZAI (VYBE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, YAKUZAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, YAKUZAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, YAKUZAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, YAKUZAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.11%
දින 30 යි$ 0-36.89%
දින 60 යි$ 0-34.27%
දින 90 යි$ 0--

YAKUZAI (VYBE) යනු කුමක්ද

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

YAKUZAI (VYBE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

YAKUZAI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ YAKUZAI (VYBE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ YAKUZAI (VYBE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? YAKUZAI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් YAKUZAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VYBE දේශීය මුදල් වෙත

YAKUZAI (VYBE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YAKUZAIVYBE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VYBE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: YAKUZAI (VYBE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

YAKUZAI (VYBE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VYBE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
VYBE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VYBE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
YAKUZAI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VYBE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 32.15K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VYBE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VYBE හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
VYBE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් VYBE අත්කර ගති.
VYBE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් VYBE අත්කර ගති.
VYBE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VYBE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VYBE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VYBE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VYBE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:12:02 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

