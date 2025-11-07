හුවමාරුවDEX+
සජීවී Yagi The Unbothered සඳහා අද මිල 0.00000888 USD කි. YAGI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YAGI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Yagi The Unbothered මිල (YAGI)

1 YAGI සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:11:48 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

--

--

-17.79%

-17.79%

Yagi The Unbothered (YAGI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000888. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර YAGI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YAGIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00140152 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000736 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YAGI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.79% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Yagi The Unbothered (YAGI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

--
----

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

Yagi The Unbothered හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.56M සමඟින් YAGI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999557243.050194 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.88K කි.

Yagi The Unbothered (YAGI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000027138 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015996 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006577188404452901 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000027138-30.56%
දින 60 යි$ -0.0000015996-18.01%
දින 90 යි$ -0.0006577188404452901-98.66%

Yagi The Unbothered (YAGI) යනු කුමක්ද

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Yagi The Unbothered (YAGI) සම්පත්

Yagi The Unbothered මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Yagi The Unbothered (YAGI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Yagi The Unbothered (YAGI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Yagi The Unbothered සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Yagi The Unbothered මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Yagi The Unbothered (YAGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Yagi The UnbotheredYAGI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YAGI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yagi The Unbothered (YAGI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Yagi The Unbothered (YAGI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YAGI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000888 USD වේ.
YAGI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YAGI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000888 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Yagi The Unbothered හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YAGI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.88K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YAGI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YAGI හි සංසරණ සැපයුම 999.56M USD වේ.
YAGI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00140152 USD ක ATH මිලක් YAGI අත්කර ගති.
YAGI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000736 USD ක ATL මිලක් YAGI අත්කර ගති.
YAGI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YAGI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YAGI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YAGI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YAGI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:11:48 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

