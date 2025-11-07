Yagi The Unbothered මිල (YAGI)
Yagi The Unbothered (YAGI) තත්ය කාලීන මිල $0.00000888. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර YAGI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YAGIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00140152 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000736 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YAGI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.79% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Yagi The Unbothered හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.56M සමඟින් YAGI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999557243.050194 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.88K කි.
අද දිනය තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000027138 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015996 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yagi The Unbotheredහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006577188404452901 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000027138
|-30.56%
|දින 60 යි
|$ -0.0000015996
|-18.01%
|දින 90 යි
|$ -0.0006577188404452901
|-98.66%
It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI
Yagi The UnbotheredYAGI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YAGI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
