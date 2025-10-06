සජීවී XSilo සඳහා අද මිල 0.0251994 USD කි. XSILO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XSILO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී XSilo සඳහා අද මිල 0.0251994 USD කි. XSILO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XSILO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XSilo ලාංඡනය

XSilo මිල (XSILO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 XSILO සිට USD සජීවී මිල:

$0.0251994
$0.0251994$0.0251994
+5.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
XSilo (XSILO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:56 (UTC+8)

XSilo (XSILO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02389213
$ 0.02389213$ 0.02389213
පැය 24 පහළ
$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967
24H ඉහළ

$ 0.02389213
$ 0.02389213$ 0.02389213

$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

-0.18%

+5.22%

+1.21%

+1.21%

XSilo (XSILO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0251994. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02389213 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02702967 ක උපරිම අගයක් අතර XSILO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XSILOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.067242 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02228417 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XSILO පසුගිය පැය තුල, -0.18% කින්, පැය 24 තුල, +5.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

XSilo (XSILO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

--
----

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

204.73M
204.73M 204.73M

204,734,537.181034
204,734,537.181034 204,734,537.181034

XSilo හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.16M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 204.73M සමඟින් XSILO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 204734537.181034 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.16M කි.

XSilo (XSILO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, XSiloහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00124903 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, XSiloහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0154678780 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, XSiloහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0037852144 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, XSiloහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.014657990583696466 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00124903+5.22%
දින 30 යි$ -0.0154678780-61.38%
දින 60 යි$ -0.0037852144-15.02%
දින 90 යි$ -0.014657990583696466-36.77%

XSilo (XSILO) යනු කුමක්ද

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

XSilo (XSILO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

XSilo මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ XSilo (XSILO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ XSilo (XSILO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? XSilo සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් XSilo මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XSILO දේශීය මුදල් වෙත

XSilo (XSILO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XSiloXSILO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XSILO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XSilo (XSILO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

XSilo (XSILO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XSILO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0251994 USD වේ.
XSILO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XSILO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0251994 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
XSilo හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XSILO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.16M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XSILO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XSILO හි සංසරණ සැපයුම 204.73M USD වේ.
XSILO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.067242 USD ක ATH මිලක් XSILO අත්කර ගති.
XSILO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02228417 USD ක ATL මිලක් XSILO අත්කර ගති.
XSILO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XSILO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී XSILO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XSILO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XSILO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:56 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.