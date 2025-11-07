Xpedition මිල (XPED)
Xpedition (XPED) තත්ය කාලීන මිල $0.02008574. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර XPED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XPEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03393605 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02007645 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XPED පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Xpedition හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.53M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 175.51M සමඟින් XPED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.04M කි.
අද දිනය තුළ, Xpeditionහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Xpeditionහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0045968927 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Xpeditionහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0071938503 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Xpeditionහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|දින 30 යි
|$ -0.0045968927
|-22.88%
|දින 60 යි
|$ -0.0071938503
|-35.81%
|දින 90 යි
|$ 0
XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.
XpeditionXPED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XPED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
