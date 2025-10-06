සජීවී X Trade AI සඳහා අද මිල 0.00001027 USD කි. XTRADE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XTRADE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී X Trade AI සඳහා අද මිල 0.00001027 USD කි. XTRADE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XTRADE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

X Trade AI මිල (XTRADE)

1 XTRADE සිට USD සජීවී මිල:

X Trade AI (XTRADE) සජීවී මිල සටහන
X Trade AI (XTRADE) මිල තොරතුරු (USD)

X Trade AI (XTRADE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001027. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර XTRADE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XTRADEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00893922 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000785 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XTRADE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +9.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

X Trade AI (XTRADE) වෙළඳපල තොරතුරු

X Trade AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.27K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.72M සමඟින් XTRADE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999720234.282023 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.27K කි.

X Trade AI (XTRADE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, X Trade AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, X Trade AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000012785 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, X Trade AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000004816 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, X Trade AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000004296095271953452 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0000012785+12.45%
දින 60 යි$ +0.0000004816+4.69%
දින 90 යි$ -0.000004296095271953452-29.49%

X Trade AI (XTRADE) යනු කුමක්ද

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

X Trade AI (XTRADE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

X Trade AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ X Trade AI (XTRADE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ X Trade AI (XTRADE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? X Trade AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් X Trade AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XTRADE දේශීය මුදල් වෙත

X Trade AI (XTRADE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

X Trade AIXTRADE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XTRADE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: X Trade AI (XTRADE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

X Trade AI (XTRADE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XTRADE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001027 USD වේ.
XTRADE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XTRADE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001027 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
X Trade AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XTRADE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.27K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XTRADE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XTRADE හි සංසරණ සැපයුම 999.72M USD වේ.
XTRADE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00893922 USD ක ATH මිලක් XTRADE අත්කර ගති.
XTRADE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000785 USD ක ATL මිලක් XTRADE අත්කර ගති.
XTRADE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XTRADE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී XTRADE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XTRADE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XTRADE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.