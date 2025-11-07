හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Peaq සඳහා අද මිල 0.068653 USD කි. WPEAQ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WPEAQ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Peaq සඳහා අද මිල 0.068653 USD කි. WPEAQ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WPEAQ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WPEAQ ගැන වැඩි විස්තර

WPEAQ මිල තොරතුරු

WPEAQ යනු කුමක්ද

WPEAQ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WPEAQ මිල පුරෝකථනය

Wrapped Peaq ලාංඡනය

Wrapped Peaq මිල (WPEAQ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WPEAQ සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Wrapped Peaq (WPEAQ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:57 (UTC+8)

Wrapped Peaq (WPEAQ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.99%

+8.13%

-16.52%

-16.52%

Wrapped Peaq (WPEAQ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.068653. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.062485 ක අවම අගයක් සහ $ 0.071116 ක උපරිම අගයක් අතර WPEAQ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WPEAQහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.147401 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.058887 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WPEAQ පසුගිය පැය තුල, +0.99% කින්, පැය 24 තුල, +8.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Peaq (WPEAQ) වෙළඳපල තොරතුරු

101.95M
101.95M 101.95M

101,949,090.0151531
101,949,090.0151531 101,949,090.0151531

Wrapped Peaq හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 101.95M සමඟින් WPEAQ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 101949090.0151531 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.00M කි.

Wrapped Peaq (WPEAQ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Peaqහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00516019 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Peaqහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0299980725 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Peaqහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0034009941 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Peaqහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00516019+8.13%
දින 30 යි$ -0.0299980725-43.69%
දින 60 යි$ +0.0034009941+4.95%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Peaq (WPEAQ) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Peaq මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Peaq (WPEAQ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Peaq (WPEAQ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Peaq සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Peaq මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WPEAQ දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Peaq (WPEAQ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped PeaqWPEAQ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WPEAQ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Peaq (WPEAQ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Peaq (WPEAQ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WPEAQ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.068653 USD වේ.
WPEAQ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WPEAQ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.068653 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Peaq හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WPEAQ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WPEAQ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WPEAQ හි සංසරණ සැපයුම 101.95M USD වේ.
WPEAQ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.147401 USD ක ATH මිලක් WPEAQ අත්කර ගති.
WPEAQ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.058887 USD ක ATL මිලක් WPEAQ අත්කර ගති.
WPEAQ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WPEAQ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WPEAQ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WPEAQ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WPEAQ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:57 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

